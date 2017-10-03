Минобороны РФ: В Сирии ликвидировали семь полевых командиров ИГ

В результате ударов российской авиации боевики в Сирии потеряли семь полевых командиров.

Об этом 3 октября пишет РБК со ссылкой на сообщение Министерства обороны. Всего за двое суток российская авиация уничтожила 304 боевика «Исламского государства» (организация запрещена на территории РФ). Среди ликвидированных бойцов был командир из Казахстана. «Уничтожено семь полевых командиров различных уровней, в том числе выходец из Казахстана Абу Ислям аль-Казаки, осуществлявший координацию действий штурмовых формирований ИГИЛ в долине Евфрата», - цитирует РБК официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова. Кроме того, авиация нанесла удары по центру подготовки иностранных наемников — центр уничтожен, в нем находилось около 40 боевиков с Северного Кавказа.

Напомним, 30 сентября в Минобороны отчитались об уничтожении за 10 дней более двух тысяч боевиков.