Студентку петербургского техникума изнасиловали в Отрадном

Петербургская студентка стала жертвой неизвестного преступника в Ленинградской области. В ночь на 2 октября ее изнасиловали в городе Отрадном.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию ранним утром понедельника обратился отец семнадцатилетней девушки. Он рассказал, что неизвестный мужчина в Кировском районе Ленобласти угрожал его дочери физической расправой, после чего ее изнасиловал. Студентка одного из техникумов Петербурга после оказания медицинской помощи отправлена на амбулаторное лечение.

Возбуждено уголовное дело.