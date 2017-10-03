Бобы за 48 миллионов обернулись для крымчанки уголовным делом в Петербурге

В Центральном районе Петербурга возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» из-за оплаченного, но не полученного латышской компанией крымского нута на 48 миллионов рублей.

По информации «Фонтанки», по этому делу в начале октября задержаны двое — генеральный директор ООО «Таврика» и бухгалтер этой же компании, расположенной в Крыму. Чтобы их задержать, оперативникам пришлось посетить Симферополь и Москву. По предварительной информации, в августе 2017 года через подставную компанию ООО «Посейдон» они заключили контракт с латышской LG Transservis на поставку турецкого гороха — нута. Для совершения сделки, исходя из геополитической и экономической ситуации, в Петербурге специально было зарегистрировано ООО, через которое и был совершен перевод – за 2080 тонн компания заплатила почти 49 миллионов рублей, но бобы так и не увидела. Тем временем деньги оказались на счетах «Таврики» и уже оттуда разошлись по карманам задержанных.

Дело возбуждено по части 4-й статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Подозреваемые раскаялись, и их отпустили под подписку о невыезде. У одной из задержанных уже есть судимость по аналогичной статье.