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03.10.2017 09:01
83 Комментариев

В полночь на Карповке четырем активисткам не дали раздать листовки о митинге Навального

Четырех молодых женщин задержали в Петроградском районе Петербурга ночью 3 октября по подозрению в незаконной агитации. Листовки у них изъяли.

 

Как стало известно «Фонтанке», акцию четыре петербурженки в возрасте от 20 до 24 лет решили провести у дома 43 по набережной реки Карповки, где много лет находится корпункт телеканала «Россия» в Петербурге, в полночь. Проезжавший мимо наряд поинтересовался у девушек целью акции. Выяснилось, что они раздают листовки с призывом прийти на митинг, который анонсировал в Петербурге оппозиционный политик Алексей Навальный. Девушек и 210 листовок полицейские отвезли в ближайший отдел полиции для выяснения законности проводимой агитации.

 

Напомним, что 2 октября Симоновский суд Москвы отправил Навального под арест на 20 суток, признав виновным в призывах к несанкционированной акции в Нижнем Новгороде. На нее, отметим, политик так и не доехал, его взяли утром в Москве, и он весь день 29 сентября просидел в отделе полиции. Арест не позволит ему лично присутствовать в Петербурге на акции, которую политик считает согласованной, а власти города нет.


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комментарии пользователей (83)
Scyk
3 октября 2017 г. 16:44
agish: там же где и расстреляли за отказ. сказать-то кроме скобочек было что? что я не первый — не удивительно. куда еще инфантилов отсылать.
Xopb
3 октября 2017 г. 16:43
agish:
Уже второй, кто за неполные сутки пытается отправить меня в ряды ВС
Значит, время пришло! Пора собираться! :-)
agish
3 октября 2017 г. 16:42
78212:
кто бы тарахтел про "ответственность" но только не тот кто игнорирует понятие чести мундира
По существу обсуждения что-оибо протарахтите? Если нет, то тарахтите мимо, не задерживайтесь.
agish
3 октября 2017 г. 16:40
Scyk:
вам бы в армию сходить, развеять наивные представления о том, что и кому должен командир. когда отправит вручную минное поле исследовать
Вы все больше меня радуете, дорогой оппонент)) Уже второй, кто за неполные сутки пытается отправить меня в ряды ВС. Чисто для справки поясняю, чтобы больше к данному вопросу не возвращаться. И будьте добры, не сочтите за труд, расскажите, где и как давно лично вас отправляли "вручную исследовать" минные поля?))
78212
3 октября 2017 г. 16:15
https://ovdinfo.org/express-news/2017/10/03/nochyu-v-sankt-peterburge-zaderzhivali-volonterov-shtaba-navalnogo Я так понимаю, что на территории отдельно взятого Петроградского р-на с преступностью покончено и можно винить гражданских активистов?
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