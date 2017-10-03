В полночь на Карповке четырем активисткам не дали раздать листовки о митинге Навального

Четырех молодых женщин задержали в Петроградском районе Петербурга ночью 3 октября по подозрению в незаконной агитации. Листовки у них изъяли.

Как стало известно «Фонтанке», акцию четыре петербурженки в возрасте от 20 до 24 лет решили провести у дома 43 по набережной реки Карповки, где много лет находится корпункт телеканала «Россия» в Петербурге, в полночь. Проезжавший мимо наряд поинтересовался у девушек целью акции. Выяснилось, что они раздают листовки с призывом прийти на митинг, который анонсировал в Петербурге оппозиционный политик Алексей Навальный. Девушек и 210 листовок полицейские отвезли в ближайший отдел полиции для выяснения законности проводимой агитации.

Напомним, что 2 октября Симоновский суд Москвы отправил Навального под арест на 20 суток, признав виновным в призывах к несанкционированной акции в Нижнем Новгороде. На нее, отметим, политик так и не доехал, его взяли утром в Москве, и он весь день 29 сентября просидел в отделе полиции. Арест не позволит ему лично присутствовать в Петербурге на акции, которую политик считает согласованной, а власти города – нет.