Роспотребнадзор: Спиннеры безопасны для детской психики

Роспотребнадзор проверил влияние спиннеров на детей и заявил, что игрушка безопасна для психики.

Об этом 3 октября пишет РБК со ссылкой на РИА Новости. Эксперты уточнили, что опасность могут нести мелкие детали. Экспертизу ведомство заказало летом из-за высокой популярности новой игрушки. В заключении Роспотребнадзора даже содержатся конкретные рекомендации — родителям советуют обращать внимание на качество материала, не покупать спиннеры у «несертифицированных продавцов», а игрушки, оснащенные дополнительными элементами (например, «часовыми» батарейками), дети должны использовать только в пристутствии взрослых.

Отметим, спиннеры в июне возглавили топ-5 запросов российских покупателей на интернет-площадке AliExpress. Рынок России стал вторым по объему продаж игрушки после США, уточняет РБК.