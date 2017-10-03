Полуобнаженную пенсионерку с признаками изнасилования нашли в Невском районе Петербурга

Пожилую жительницу Петербурга изнасиловали рядом с молодежным клубом вечером 2 октября. Женщина находится в реанимации.

Как стало известно «Фонтанке», пенсионерку в крови и по пояс голую нашли прохожие возле входа в подвал молодежного центра в Невском районе, напротив дома, где она живет, на 3-м Рабфаковском переулке. Женщину 67 лет забрали в реанимацию около восьми вечера в понедельник в тяжелом состоянии, пока что объяснить, что с ней произошло, она не может.

Врачи диагностировали у нее травмы головы, живота и половых органов, а полиция на месте, где ее нашли, обнаружила следы крови на асфальте и стене дома.

Обстоятельства произошедшего выясняются.