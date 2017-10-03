В США возбудили первое в истории дело о мошенничестве с криптовалютой

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) возбудила первое дело о мошенничестве при первичном размещении криптовалюты.

Об этом 3 октября пишут «Ведомости». Соответствующее заявление SEC официально разместила еще 29 сентября. Главный обвиняемый — предприниматель Максим Заславский. Он основал две компании — Diamond Reserve Club World (DRC World) и REcoin Group Foundation. Компании предлагали инвесторам покупать пока не сушествующую криптовалюту. По данным SEC вкладчикам обещали серьезную отдачу, однако в реальности компании вообще не вели никакой деятельности.

Заславский называл REcoin первой криптовалютой, обеспеченной недвижимостью. С помощью ICO компания привлекла около 300 тыс. долларов. Схожая схема србаотала и с DRC World — только теперь вклады Заславский обеспечивал инвестициями в алмазы. Правда, пока ни одного алмаза компания не приобрела.

Сейчас SEC заморозил активы Заславского и его компаний — им официально предъявлены обвинения в мошенничестве и нарушении правил регистрации бумаг. Если суд встанет на сторону регулятора, то компаниям грозит запрет на деятельность, также им придется вернуть все привлеченные деньги и заплатить штраф.

Сам Максим Заславский заявил в интервью изданию Anycoin.news: «Конечно, будем воевать. Я сейчас нанимаю адвокатов, чтобы отстаивать свою позицию в судах. Обвинения SEC лишены оснований, мы не обманывали своих инвесторов и предлагаем полный возврат средств всем, кто этого желает».