В гаражах на Пороховых нашли тело с проволокой на шее

Полиция и Следком устанавливают личность погибшего, тело которого нашли после пожара в Петербурге утром 2 октября в запертом снаружи гараже. На насильственную смерть указывает и проволока на шее.

Как сообщала пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, возгорание в гаражах на Уманском переулке у дома 77 произошло в понедельник около 11.40. Выгорела будка охраны площадью 5 квадратных метров. В 12.30 пожар был ликвидирован.

Как стало известно «Фонтанке», пожарных вызвал вахтер гаражно-строительного товарищества. Он, как говорят, при обходе территории увидел, что из смотровой будки у гаражей, которую очень давно не эксплуатируют, идет дым. После того, как бытовку потушили и вскрыли навесной замок, который висел на двери, внутри нашли тело мужчины на вид лет 60-ти. Предположительно, он умер от удушения проволокой, которую убийца оставил на шее погибшего.

По факту проводится проверка.