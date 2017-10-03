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Общество
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03.10.2017 08:08

Минобороны РФ: Научно-исследовательский флот страны в «катастрофическом состоянии»

Научно-исследовательский флот Федерального агентства научных организаций (ФАНО), Росгидромета и Роснедр пришел в «катастрофическое и кризисное состояние», сообщает Министерство обороны.

 

Об этом 3 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад Минобороны «О комплексной оценке состояния национальной безопасности РФ в области морской деятельности в 2016 году». Ведомство заявило, что средний износ флота превышает 80%, а возраст судов — 34 года.

 

По сведениям Минобороны, хуже всего ситуация обстоит в Росгидромете — с 2013-го из-за недостаточного финансирования там ежегодно выводят из эксплуатации суда, новых же не появляется. И Росгидромет, и ФАНО в перспективе нескольких лет могут быть вынуждены полностью закрыть «все экспедиции по мониторингу внутренних морских вод и территориального моря России», говорят эксперты издания.


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Авиакомпания «Победа» вместе с пассажирами выбрала бренд-амбассадоров компании, которые станут ее официальными представителями в течения года.
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