Полиция: Стрелок в Лас-Вегасе действовал в одиночку

Полицейские считают, что Стивен Пэддок, который открыл стрельбу по людям в Лас-Вегасе, действовал один.

«Сейчас мы считаем, что он — единственный исполнитель, одинокий волк», — заявил 3 октября CNN местный шериф Джозеф Ломбардо. Мотивы стрелка полицейским до сих пор непонятны. Напомним, ранее ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство» (организация запрещена на территории РФ). Однако в ФБР заявили, что не обнаружили никаких связей Пэддока с «ИГ».

В полиции также сообщили, что изъяли у Пэддока огромный арсенал огнестрельного оружия — в номере, из которого он вел стрельбу, было 23 единицы оружия, еще 19 нашли у него дома в Меските, штат Невада.

Напомним, в ночь на 2 октября Стивен Пэддок открыл стрельбу из номера отела по посетителям фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе. По последним данным, погибли 59 человек, еще 527 пострадали. Это самый массовый расстрел мирных жителей за всю современную историю США. Как сообщает "Коммерсантъ", у генконсульства РФ в США нет сведений о том, что в Лас-Вегасе пострадали россияне.