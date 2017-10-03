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03.10.2017 00:33

В России в 2018 году появится система мгновенных переводов между банками

Платформа мгновенных розничных переводов — единая для всех российских банков — может появиться уже в следующем году. Ее запустит ассоциация «Финтех» при участии ЦБ.

 

Об этом 3 октября пишет РБК. Концепция развития такой платформы уже утверждена, сообщил изданию руководитель профильного направления ассоциации Алексей Рассказов. Главная цель введения новой системы — облегчение для физлиц процедуры межбанковских переводов. Это приведет к развитию рынка платежных услуг в целом, считают в «Финтехе».

 

Пилотную версию платформы уже готовят на деньги ассоциации. Система должна быть готова примерно через полгода. Ранее зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, которая поддерживала такую идею, говорила, что банки потеряют часть доходов от транзакций. Сейчас в среднем комиссия за перевод в другой банк составляет 2-2,5%, иногда она доходит до 4%. В новой платформе комиссии должны быть ниже, тогда ей будут пользоваться, подчеркнули эксперты РБК.

 


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В России в 2018 году появится система мгновенных переводов между банками
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