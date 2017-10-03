В США умер рок-музыкант Том Петти

Том Петти скончался от инфаркта в своем доме в Малибу. Там его обнаружили без сознания и отвезли в госпиталь университета Лос-Анджелеса в Санта-Монике, однако врачи ничего не смогли сделать.

Об этом 2 октября сообщает CBS News. Том Петти прославился в 1970-е, он выступал и записывал альбомы с группой Heartbreakers. Среди их хитов — «Listen to Her Heart» и «Free Fallin’». В 2002 году Петти вошел во всемирный зал славы рок-н-ролла. Музыкант продолжал выступать вместе со своей группой до последнего времени. В прошлом году он заявил, что собирается на пенсию — концертный тур в 2017-м должен был стать последним. «У меня внучка и мне за 60. Я не хочу все время проводить в гастролях, а хочу посмотреть жизнь», — цитирует его слова РБК.