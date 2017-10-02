СМИ узнали секретные показания генерала ФСБ по делу Улюкаева

Бывший глава службы безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов, которого называют инициатором уголовного дела против Алексея Улюкаева, открестился от ответственности за «разработку» экс-министра экономического развития.

Как сообщает 2 октября издание The Bell со ссылкой на два источника, знакомых с показаниями генерала, Феоктистов на закрытом заседании 20 сентября утверждал, что за началом оперативной разработки Улюкаева стоит глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Согласно их сведениям, Сечин якобы пришёл к Феоктистову после возвращения с саммита БРИКС, который проходил в Гоа осенью 2016 года, за «дружеским советом» и рассказал, будто экс-министр попросил у него взятку в два миллиона долларов. Феоктистов якобы порекомендовал проявить «гражданскую позицию» и помочь в поимке коррупционера, на что глава «Роснефти» ответил «активным согласием».

«Сечина не смутило участие в оперативно-розыскных мероприятиях, в том числе необходимость тайно носить провод для прослушивания», — пересказали источники издания показания Феоктистова.

Напомним, Олега Феоктистова в закрытом режиме допросили 20 сентября. Его показания, как писали «Ведомости», «укладываются в линию защиты» и полностью устроили адвокатов Улюкаева.