Фонд национального благосостояния за месяц уменьшился почти на 3 млрд долларов

Власти потратили 2,8 млрд долларов из ФНБ на покрытие дефицита Пенсионного фонда.

Об этом 2 октября вечером пишет РБК со ссылкой на сообщение Минфина. В ведомстве уточнили, что совокупный объем Фонда национального благосостояния на 1 октября составил 72,57 млрд долларов, а Резервного фонда — 17,01 млрд. ФНБ сократился по сравнению с первым сентября на 2,8 млрд долларов — эти деньги потратили на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда РФ.

Минфин ранее уже заявил, что ФНБ ликвидировать не будут именно «ради сохранения пенсионных гарантий россиян». Как писал «Коммерсантъ», Минфин не согласовал заявки на бюджетные расходы в 2018-2020 годах в размере более 6,4 трлн рублей. Их объем значительно превышает запланированный бюджетный дефицит, а средств ФНБ и Резервного фонда не хватит на то, чтобы покрыть даже половину этих расходов.