АТОР: Самолеты «ВИМ-авиа» завершили перелеты из Турции в Москву

Самолеты «ВИМ-авиа» завершили вывоз столичных туристов из Турции. Пассажиров из других регионов России перевезут в течение двух дней.

Об этом 2 октября сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). АТОР уточняет, что туристы в Москву вернулись из Антальи и Даламана. Туристы из остальных регионов, по данным ассоциации, остались только в Антальи.

Туроператоры собираются до 5 октября «завершить работу по полетным программам с «ВИМ-Авиа». После этого рейсы проблемной авиакомпании будут выполнять другие перевозчики: «Ред Вингс», «Ямал», «Уральские авиалинии», Atlasglobal, Ellin Air. Они уже сейчас выполняют многие рейсы вместо «ВИМ-авиа».

Сейчас, по информации АТОР, за границей остаются еще 13,5 тыс. туристов с билетами от «ВИМ-авиа» на руках — в Ларнаке, Римини, на Тенерифе и турецких курортах. Всех их обещают вывозить согласно датам, указанным на билетах — но другими перевозчиками.

Помимо этого, продолжают вывозить и китайских туристов, пользовавшихся услугами проблемной компании. Всего их осталось около 1,5 тыс. человек — сейчас они находятся в Москве и бельгийском Льеже. Их обещают вернуть в Китай до 7 октября на самолетах «ВИМ-авиа» и «Аэрофлота».