На президентские гранты подали заявки 9,5 тыс. НКО

Рекордное количество НКО подало заявки на президентские гранты — всего 9543 организации.

Об этом 2 октября сообщает РБК со ссылкой на сообщение Фонда президентских грантов. Всего распределить собираются более 4,5 млрд рублей. На второй конкурс в 2017 году заявилось на 44% больше проектов, чем на первый. 19% заявок поступили из столицы, их стало больше на 19,2%. Количество заявок из остальных регионов увеличилось на 51,5%.

На гранты претендует больше всего НКО, связанных с «поддержкой проектов в области культуры и искусства», «поддержкой семьи, материнства, отцовства и детства» и «поддержкой семьи, материнства, отцовства и детства».

Напомним, по итогам первого конкурса в 2017 году было выделено 2,25 млрд рублей на реализацию 970 проектов. Итоги второго распределения грантов станут известны 24 ноября.