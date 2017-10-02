МИД РФ: США захватили здание генконсульства в Сан-Франциско

Американские власти заняли здание генконсульства России в Сан-Франциско. Они взломали ворота и проводят обыск.

Об этом 2 октября министерство иностранных дел сообщает в своем официальном аккаунте в Facebook. «Ведомости» приводят цитату из заявления МИДа: «Власти США не вняли голосу разума и не отказались от своих противоправных намерений... Ими полностью захвачены все помещения генерального консульства России в Сан-Франциско — жилая часть его административного здания, в служебной зоне которого уже месяц хозяйничают американские спецслужбы, и отдельная резиденция генконсула». В МИДе уверены, что американские власти нарушили международное право. В Facebook сотрудники генконсульства вели прямой эфир того, как в здание проникают американские спецслужбы.