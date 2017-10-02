Вслед за Навальным под арест отправили главу его штаба

Савеловский районный суд Москвы 2 октября признал Леонида Волкова виновным в повторном нарушении порядка проведения митинга. Руководитель федерального штаба главного оппозиционера страны, как и сам Навальный, будет отбывать наказание в СИЗО.

Как сообщила пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш в Twitter, под административным арестом Волкову предстоит провести 20 суток. Свою вину он не признал. Напомним, Волкова задержали ещё до начала мероприятия 29 сентября, когда он сам пришёл в отдел полиции в Нижнем Новгороде с заявлением о воспрепятствовании в проведении митинга-встречи в рамках тура Навального по стране.

Ранее Алексей Навальный по той же 8-й части статьи 20.2 КоАП РФ получил аналогичные 20 суток ареста. Судья Хызыр Муссакаев, который дважды рассматривал административные дела Волкова и оба раза – не в пользу оппозиционера, на заседании по делу Алексея Навального признал акцию в Нижнем Новгороде несогласованной, поскольку, выбрав одну из предложенных администрацией альтернативных площадок, официального разрешения команда Навального так и не получила.

Для Волкова, как и для Навального, это уже второе наказание по 8-й части статьи 20.2 КоАП РФ: в июле политик и начальник его избирательного штаба были оштрафованы за «агитационный субботник». Таким образом, оба не смогут принять участие в запланированной на 7 октября в Петербурге «встрече с Навальным», разрешение на которую Смольный так и не дал. После заседания суда политик уже обратился к единомышленникам с призывом участвовать в протестных акциях не только в городе на Неве, но и по всей стране.