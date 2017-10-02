Facebook собирается нанять 1 тыс. человек из-за российской политической рекламы

Социальная сеть Facebook объявила о найме 1 тыс. сотрудников для проверки рекламных объявлений.

Соответствующее заявление компания 2 октября разместила в Интернете. В сообщении уточняется, что такое решение Facebook принял после покупок в соцсети политических объявлений из России, и оно связано с расследованием вмешательства России в американские выборы. Представители соцсети уточнили, что это должно «помешать России и другим странам использовать социальную сеть для вмешательств в чужие выборы».

Напомним, в сентябре стало известно, что Россия покупала в Facebook порядка «трех тысяч политических разовых объявлений» в период выборов в США. Данные об этих объявлениях соцсеть сегодня передаст Конгрессу. А исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что принцип обработки платных политических рекламных объявлений изменится.

Для этого соцсеть и планирует нанять тысячу новых сотрудников — они будут обращать внимание не только на содержание такой рекламы, но и на контекст, «в котором она была куплена», — уточняется в сообщении Facebook.