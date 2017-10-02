В Нижегородской области из-за звонков о заминировании эвакуировали более ста зданий

Полицейские проверяют более ста объектов в Нижнем Новгороде и области после сообщений о заложенных бомбах.

Об этом 2 октября сообщает «Коммерсантъ». Звонки продолжаются с самого утра. В первой половине дня на эвакуацию отправились чиновники областного правительства, аппарата полпреда в Приволжском федеральном округе, депутаты регионального парламента и городской думы. Затем был оцеплен нижегородский кремль. Также проверяли здания министерств, пенсионного фонда и налоговой службы. Были эвакуированы и учащиеся более чем 20-ти школ. Во второй половине дня поступили звонки о заложенных взрывных устройствах в аэропорту и на Московском вокзале Нижнего Новгорода, затем — в пяти вузах и 24-х торговых центрах. Помимо этого, эвакуации проходили в городах-спутниках Дзержинске, Кстове, Богородске, Арзамасе и в городском округе Бор. Как пишет «Коммерсантъ», звонки о заминированиях поступают до сих пор — к вечеру злоумышленники переключились на учреждения культуры. До сих пор ни одного взрывного устройства полицейские и спасатели не обнаружили.

Напомним, лихорадка «телефонного терроризма» в России стартовала в начале сентября — с тех пор она затронула практически все города-миллионники — и не обошла, в том числе, Петербург. К 30 сентября, по подсчетам МВД, по всей России из-за звонков о заминированиях эвакуировали более полумиллиона человек.