В Петербурге водителей-иностранцев взяли за права

В городе на Неве начали штрафовать водителей пассажирских транспортных средств из других стран за отсутствие российских национальных прав. Первыми, после проверки в Адмиралтейском районе Петербурга, стали представители четырех компаний-перевозчиков.

Как сообщает Горпрокуратура, им были выписаны предписания и протоколы об административных правонарушениях. Транспортные средства переместили на спецстоянки.

По данным Ассоциации перевозчиков пассажиров, сейчас в городе российские водительские удостоверения получили лишь 8 процентов водителей. По данным ГИБДД, в абсолютных цифрах в Петербурге это 594 человек, а в Ленобласти – чуть больше ста. При этом срок, до которого иностранцы должны получить российские права, хотели было сдвинуть до лета 2018 года, но что-то пошло не так: документ даже дошел до рассмотрения в Госдуме, однако к третьему чтению строчка о переносе испарилась.

И официальные ведомства, и перевозчики призывают внимательно прочитать закон. Первые упирают на то, что исключение в нем сделано только для граждан одной страны. Вторые говорят, что понятия прописаны настолько нечетко, что формально водители имеют право садиться за руль и со своими удостоверениями.

Подробности читайте в материале «Водителя Петербурга».