Смольный повысил стоимость льготного проездного на 2018 год

Комитет по тарифам повысил на 31 рубль стоимость льготного проездного на все виды общественного транспорта. Полуторачасовой билет, напротив, подешевел.

Распоряжение комитета опубликовано на официальном сайте Смольного 2 октября. Как и писала ранее «Фонтанка», в 2018 году цена месячного единого именного льготного билета вырастет с 545-ти до 576 рублей. Стоимость билета на 90 минут уменьшится с 70-ти до 65 рублей.

Ранее стало известно, что, за исключением этих пунктов, стоимость проезда в общественном транспорте останется неизменной. Ранее, как и в этот раз, такое происходило в выборные годы. Общая сумма субсидий из бюджета перевозчикам вырастет до 38 млрд рублей с 29 млрд в текущем году. http://www.fontanka.ru/2017/09/25/099/ Метрополитену достанется 18 млрд, «Пассажиравтотрансу» — 7,9 млрд, «Горэлектротрансу» – 8,3 млрд рублей.