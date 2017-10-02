Еще
22:36 02.10.2017
Новость часа
22:19
«Международную» проверили за четыре минуты
Пришлите свою новость!
22:25
МИД РФ: США захватили здание генконсульства в Сан-Франциско
22:19
«Международную» проверили за четыре минуты
22:14
Вслед за Навальным под арест отправили главу его штаба
21:49
Facebook собирается нанять 1 тыс. человек из-за российской политической рекламы
21:35
В Нижегородской области из-за звонков о заминировании эвакуировали более ста зданий
21:20
В Петербурге водителей-иностранцев взяли за права
21:15
Хореограф из Мариинки стал заместителем худрука балета в Екатеринбурге
21:11
«Международная» закрыта на проверку
21:10
Смольный повысил стоимость льготного проездного на 2018 год
21:01
Зампред комитета по печати возглавит «Петербургский дневник»
20:53
Совладельца тренингового центра «Зеора» в Петербурге отправили под домашний арест вслед за супругой
20:37
Алексей Навальный арестован на 20 суток
19:55
Финские ученые: Ежедневная сауна снижает риск ранней смерти
19:44
СМИ: В суд подан первый иск от туристов, пострадавших из-за проблем «ВИМ-авиа»
19:39
«Фонтанка» за 60 секунд — 2 октября
19:30
Петербурженка припарковала Bentley на переходе и не осталась без наказания
19:16
ФБР не увидело связи между ИГ и стрельбой в Лас-Вегасе
19:10
Ирада Вовненко назначена заместителем директора Юсуповского дворца
19:00
Соучредительницу коучинговой компании в Петербурге отправили под домашний арест
18:51
За бомбу на «Звенигородской» приняли рюкзак
18:49
Кокорин рад, что вернулся в сборную России
18:27
Уголовное дело возбуждено по факту нападения на пограничников в Курской области
17:59
«Маяковскую» закрывали из-за пакета с мусором, «Звенигородская» ещё на проверке
17:51
Вслед за «Маяковской» закрыта станция метро «Звенигородская»
17:47
Миллионы из бронированной машины «Открытия» в Петербурге оценили в 24 года на троих
17:36
Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского учёной степени
17:30
«Ночлежка» открыла первый пункт обогрева для бездомных в новом холодном сезоне
17:29
СМИ: ИГ объявило себя ответственным за стрельбу в Лас-Вегасе
17:22
Шнуров и Собчак вошли в число кандидатов в «почетные тролли»
17:15
Новым председателем комздрава стал известный ученый
17:09
ФССП защитит россиян от коллекторов
17:08
«Маяковская» закрыта на вход и выход
17:03
Петербуржец ответит в суде за начинённую наркотиками машину
16:57
Суд поддержал решение УФАС лишить ГЦРР права заключать договоры на рекламу от имени города
16:53
На руке Обамы увидели золотые «ролексы»
16:41
Количество пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе превысило 400 человек
16:29
Петербургская прокуратура проверяет Радиевый институт им. Хлопина
16:17
Осенью в Петербурге проведут генеральную уборку на 14 тысячах гектаров
16:11
В сентябре петербуржцы получили 40 тысяч финских виз
16:08
«Квадрат» элитного жилья в Петербурге в среднем стоит 331 тысячу рублей
16:02
Вторник в Петербурге будет ветреным
15:55
Больше сотни сайтов с детской порнографией лишились доменов в зоне .РФ и .ru
15:47
На должность ректора Первого Меда претендуют три кандидата
15:41
Невнимательным водителям на перекрестках нарисуют «вафлю»
15:39
Плывшую по каналу Грибоедова девушку вытащили с помощью пожарной лестницы
15:33
В Петербурге ресторатора оштрафовали за перепланировку в доме, где жил художник Крамской
15:27
Смольный закупает еще семь поездов метро на 4 миллиарда
15:19
«Наследница» Николая II не смогла уточнить интимные претензии к «Матильде»
15:03
Домушник из Литвы обворовал 64 финских дома на 270 тысяч евро
14:59
МИД РФ обвинил американские спецслужбы в проникновении в закрытое консульство
14:49
Правую руку Барсукова отправили в колонию под Петербургом
14:38
В Ленобласти ищут свидетелей трагического ДТП со смертельным исходом
14:35
Центр Кудрина: Россия резко отстаёт от развитых стран в сфере интеллектуальной собственности
14:33
ЦБ: Бинбанк, скорей всего, присоединится к «ФК Открытие»
14:25
Игрок СКА Игорь Шестёркин — лучший вратарь недели в КХЛ
14:14
Еврокомиссия посчитала незаконным референдум в Каталонии
13:58
В Лас-Вегасе насчитали 50 погибших в результате стрельбы по зрителям фестиваля
13:45
В Петербурге арестовали бизнесмена за долги рабочим на Ямале
13:38
Премьер-министр РФ впервые утвердил правила обращения с кадилом и лампадами
13:33
Долгое прослушивание музыки «ВКонтакте» с телефона стало платным
13:29
Свет в Приморском районе появился во всех домах
13:24
В Петербурге осужден внедрившийся в полицию гражданин США
13:21
Агентство Fitch сделало прогноз по рейтингам Петербурга позитивным
13:12
В Петербурге хотят штрафовать за нарушение предоставления госуслуг
12:59
Часть Приморского района осталась без света из-за аварии
12:36
«Альмера» столкнулась с маршруткой на Садовой
12:29
Суд наказал Навальному удалить пост о часах бизнесмена Михайлова
12:25
В Великобритании обанкротился крупный лоукостер
12:25
В сентябре в Петербурге сдали 60 новых домов
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
02.10.2017 21:01

Зампред комитета по печати возглавит «Петербургский дневник»

Заместитель председателя комитета по печати Кирилл Смирнов в ближайшее время возглавит газету «Петербургский дневник». Нынешний главный редактор Алексей Дементьев перейдет на его место.

 

Эту информацию «Фонтанке» 2 октября подтвердил сам Кирилл Смирнов. В должности зампреда комитета он проработал несколько лет. До этого он трудился с Терентием Мещеряковым, когда тот был депутатом ЗакСа, затем главой Фрунзенского и Кронштадтского районов.

 

Алексей Дементьев, который перейдет на место Смирнова в комитет по печати, возглавлял «Петербургский дневник» с 2012 года. До этого работал главредом издания delovoe.tv, шеф-редактором сайта «Делового Петербурга», начальником информационного отдела «Радио Балтики».

 

Как сообщил «Фонтанке» глава комитета по печати Сергей Серезлеев, перестановка связана с ротацией кадров. «Нужно расширять кругозор, попробовать себя в разных сферах», — отметил он. По его словам, перестановка не связана с предстоящей президентской кампанией.

 

«Петербургский дневник» — ежедневная бесплатная газета, которую раздают в метро и распространяют в бизнес-центрах. Издается городской администрацией через ОАО «Петроцентр».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
27.09.2017 16:07

«Петербургская Недвижимость» проведёт вебинар по «трешкам»

Каждый месяц компания «Петербургская Недвижимость» проводит серию вебинаров на различные актуальные темы. Сентябрь не исключение
ГК «УНИСТО Петросталь»
25.09.2017 12:57

В ЖК «Чудеса света» началась отделка квартир

В первой очереди ЖК "Чудеса света" начались работы по отделке квартир. Девелопер проекта ГК "УНИСТО Петросталь" передаст дольщикам ключи до конца года
Компания Setl City
21.09.2017 12:43

Setl City c ЖК «Чистое небо» стала финалистом конкурса Минстроя

Компания Setl City с жилым комплексом «Чистое небо» вошла в число финалистов III Ежегодного градостроительного конкурса Минстроя России в номинации «Лучший реализованный проект комплексного освоения территорий»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
МИД РФ: США захватили здание генконсульства в Сан-Франциско
Зампред комитета по печати возглавит «Петербургский дневник»
Алексей Навальный арестован на 20 суток
Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского учёной степени
На руке Обамы увидели золотые «ролексы»
МИД РФ обвинил американские спецслужбы в проникновении в закрытое консульство
Еврокомиссия посчитала незаконным референдум в Каталонии
Экс-мэра Челябинска арестовали на два месяца
СМИ: До 10 октября в отставку отправятся еще от 8 до 11 губернаторов
Бывший политтехнолог СПС собирается выдвигаться в президенты от Монархической партии
Почему уходят губернаторы
На выборы президента доллары не пустят
Почему немцы голосовали за «Альтернативу»
«Захочет Россия – будет реформа ООН»
Всё ли могут короли
Екатерина Шульман: Давайте власти посочувствуем, положение у неё – не сахар
Какая ратуша без столов по 300 тысяч
Депутатский гной
Кто пристёгивает «Фонтанку» к ИГ
Зеленая папка Путина в действии
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как МИЦ «Известия» пропиарили «Фонтанку»

кадр из видео

Количество пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе превысило 400 человек

скриншот видео с сайта youtube.com

Мэр Барселоны: Во время столкновений из-за референдума пострадали 460 человек

Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
27.09.2017 16:07
«Петербургская Недвижимость» проведёт вебинар по «трешкам»
Каждый месяц компания «Петербургская Недвижимость» проводит серию вебинаров на различные актуальные темы. Сентябрь не исключение
ГК «УНИСТО Петросталь»
25.09.2017 12:57
В ЖК «Чудеса света» началась отделка квартир
В первой очереди ЖК "Чудеса света" начались работы по отделке квартир. Девелопер проекта ГК "УНИСТО Петросталь" передаст дольщикам ключи до конца года
Компания Setl City
21.09.2017 12:43
Setl City c ЖК «Чистое небо» стала финалистом конкурса Минстроя
Компания Setl City с жилым комплексом «Чистое небо» вошла в число финалистов III Ежегодного градостроительного конкурса Минстроя России в номинации «Лучший реализованный проект комплексного освоения территорий»
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ
20.09.2017 10:00
Эксперты КЕЙ рассказали о сходстве и различиях в технологиях OLED и QLED
Чем похожи и чем отличаются друг от друга технологии, которые продвигают LG и Samsung – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ
ГК «ЦДС»
18.09.2017 17:17
Корпуса 9 и 11 ЖК «Новое Мурино» введены в эксплуатацию
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов 9 и 11 ЖК «Новое Мурино»
ГК «Эталон»
15.09.2017 18:02
Новый проект бизнес-класса от Группы «Эталон» получил название «Ботаника»
Новый проект бизнес-класса от Группы «Эталон», расположенный в Петроградском районе Санкт-Петербурга всего в 200 метрах от Ботанического сада, получил название «Ботаника». Проект будет реализован компанией «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
«Главстрой-СПб»
13.09.2017 13:28
«Главстрой-СПб» сдал в эксплуатацию десятую очередь ЖК «Северная долина»
Компания «Главстрой-СПб» получила разрешение на ввод в эксплуатацию десятой очереди ЖК «Северная долина» в Выборгском районе Санкт-Петербурга
Фото Pixabay.com
12.09.2017 16:01
Дачников, не сообщающих показания счетчиков, оставят без света
Компания «ТНС энерго Великий Новгород» напоминает своим потребителям о необходимости ежемесячной передачи показаний приборов учета электроэнергии
07.09.2017 15:28
Что и как лечат стволовыми клетками
Стволовые клетки называют «стратегическим запасом» организма. Ученые нашли им применение в лечении самых опасных заболеваний и продолжают поиски. Какими они бывают и в чем их отличия, объясняет Натэлла Енукашвили, к.б.н., руководитель научных проектов «Покровского банка стволовых клеток».
Фото: "БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕНИНГРАД"
05.09.2017 13:35
В Петербурге пройдут мероприятия ко Дню памяти жертв блокады
Приглашаем петербуржцев принять участие в шествии и мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти жертв блокады 8 сентября!
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.