Зампред комитета по печати возглавит «Петербургский дневник»

Заместитель председателя комитета по печати Кирилл Смирнов в ближайшее время возглавит газету «Петербургский дневник». Нынешний главный редактор Алексей Дементьев перейдет на его место.

Эту информацию «Фонтанке» 2 октября подтвердил сам Кирилл Смирнов. В должности зампреда комитета он проработал несколько лет. До этого он трудился с Терентием Мещеряковым, когда тот был депутатом ЗакСа, затем главой Фрунзенского и Кронштадтского районов.

Алексей Дементьев, который перейдет на место Смирнова в комитет по печати, возглавлял «Петербургский дневник» с 2012 года. До этого работал главредом издания delovoe.tv, шеф-редактором сайта «Делового Петербурга», начальником информационного отдела «Радио Балтики».

Как сообщил «Фонтанке» глава комитета по печати Сергей Серезлеев, перестановка связана с ротацией кадров. «Нужно расширять кругозор, попробовать себя в разных сферах», — отметил он. По его словам, перестановка не связана с предстоящей президентской кампанией.

«Петербургский дневник» — ежедневная бесплатная газета, которую раздают в метро и распространяют в бизнес-центрах. Издается городской администрацией через ОАО «Петроцентр».