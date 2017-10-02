Совладельца тренингового центра «Зеора» в Петербурге отправили под домашний арест вслед за супругой
Виктор Маркелов, возглавляющий центр тренировок «личностного роста», ближайшие 27 суток проведет под домашним арестом. Фрунзенский районный суд воссоединил супругов.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения главе «Зеоры» Виктору Маркелову. Его, так же, как и супругу, отправили под домашний арест. Существовала угроза, что в ближайшие 27 суток он жену не увидит.
Дело в том, что у мужа и жены разные адреса регистрации.Ольга Маркелова поехала в квартиру по прописке в Невском районе. А ее мужа конвой мог увезти в Пушкинский район. Однако суд не усмотрел оснований разделять семью Маркеловых.
Как и его жене, Маркелову предъявлено обвинение в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. О том, что такое дело существует, стало известно 1 октября, когда в «Зеору», расположенную в БЦ на Пироговской набережной, вошел ОМОН и повязал более ста человек — в основном, участников тренинга. Всех увезли во Фрунзенский район, где допросили в следственном отделе.