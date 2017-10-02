Алексей Навальный арестован на 20 суток

Симоновский суд Москвы признал оппозиционера Алексея Навального виновным в повторном нарушении правил организации митингов после акции в Нижнем Новгороде, попасть на которую ему так и не удалось.

«Да, вину Навального суд считает установленной и доказанной», – пишет 2 октября пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в своём Twitter.

Отбывать наказание Навальный будет в СИЗО. Там, в соответствии с 8-й частью статьи 20.2 КоАП РФ, он проведёт 20 суток. После решения суда политик не сможет попасть и на встречу с единомышленниками в Петербурге, запланированную на 7 октября.

Сам оппозиционер в суде настаивал, что администрация Нижнего Новгорода одобрила площадь Маркина, где на 29 сентября была запланирована встреча с его сторонниками, но позже «передумала», ссылаясь на то, что свободных площадок в городе нет. Таким образом, он приглашал всех на согласованное мероприятие, а не смущал умы призывами прийти вопреки пожеланию властей.

«Я вышел в пятницу из дома, меня задержали без объяснения причин, увезли в ОВД и через 11 часов дали распечатку чужого поста в качестве причины моего задержания», – заявляет оппозиционер.

Защита Навального просила прекратить административное производство за отсутствием состава правонарушения, добавляя, что задержание политика нарушило Конституцию РФ и Европейскую конвенцию о защите прав человека. Кроме того, цитирует «Медиазона» представителей Навального, на протяжении 11 часов в отделе полиции его не кормили.

Доводы защиты судью не убедили. Суд признал, что встреча в Нижнем, вопреки уверенности команды Навального, была не согласована, к тому же оппозиционер продолжил агитацию из отдела полиции.

Напомним, утром 29 сентября на встречу с единомышленниками в Нижнем Новгороде Алексея Навального не пустили полицейские – его задержали на парковке собственного дома в столице. Из отдела главу ФБК отпустили только вечером, вменив повторное нарушение прядка организации митинга. В июле по этой же статье оппозиционера оштрафовали за организацию агитационного субботника. Если он будет задержан за аналогичное нарушение в третий раз, то дело может получить уголовный характер.