Пресса не хочет уходить из метро

Борьба Смольного с торговлей у метро может оставить петербуржцев без газет и журналов. Ликвидация киосков поставит на грань выживания продавцов прессы и издателей.

В распоряжении «Фонтанки» оказалось письмо ассоциации «Балтийская пресса» к губернатору Петербурга Георгия Полтавченко. Крупнейшие издатели и распространители печатной продукции Северо-западного региона просят главу города не лишать киоски с прессой «особого статуса» и исключить их из списка объектов нестационарной торговли, предназначенных к сносу.

Поводом для обращения стало желание Смольного зачистить от ларьков станции метрополитена. В соответствии с проектом постановления, опубликованном на сайте комитета имущественных отношений в конце сентября, под запрет попадет любая нестационарная торговля в радиусе 100 метров от станции метро. Цель нововведения – обеспечить «требования антитеррористической защищенности станций метрополитена и безопасного прохода больших масс людей», – сказано в пояснительной записке за подписью вице–губернатора Петербурга и председателя КИО Михаила Мокрецова.

Сейчас допустимая норма – 50 метров, однако киоски с прессой, цветами и билетные кассы исключены из общего правила. Но теперь поблажек не будет ни для кого, следует из текста документа.

По информации КИО, всего у города заключено около 300 договоров на размещение в пределах 100-метровой зоны. Немедленно выселять никого не будут, а дадут доработать до истечения срока договора, подчеркнули в комитете.

Но и это будет губительно для печатного рынка, считают его участники. Как следует из письма к губернатору, сейчас у метро работает 216 киосков с прессой, то есть более двух третей всех торговых точек, которых коснется постановление КИО. Это четверть от общего количества ларьков с печатными изданиями, работающих в Петербурге (всего 867). Но благодаря выгодному расположению они продают больше половины всех газет и журналов в городе – 1 млн экземпляров в месяц.

«Последствия данной реформы приведут не просто к ухудшению экономики издательств, распространителей и типографий, а поставит под угрозу существование крупных компаний этих секторов, которые являются <...> значимыми налогоплательщиками», – резюмируют авторы письма. В числе подписавшихся под обращением руководители печатных изданий («Комсомольская правда в Петербурге», «Аргументы и факты — Петербург», «МК в Питере», «Хёрст Шкулев Паблишинг», «Панорма-ТВ»), типографий («Девиз») и сетей распространителей («Метропресс», «Пресса»).

Направить жалобу губернатору планируется 3 октября.

Инициатива Смольного стала для участников рынка полной неожиданностью. Более того, она идет вразрез с обещанием вице-губернатора Сергея Мокрецова, данному в июне министру коммуникаций и связи Николаю Никифорову, поддержать распространителей печатной продукции, говорится в обращении.

По оценке участников рынка, сильнее всего от нововведения пострадает «Метропресс»: ему принадлежит 120 из 216 торговых точек, оказавшихся под угрозой. По словам директора компании Сергея Маркелова, за последние 2-3 года компания инвестировала около 60 млн рублей в обновление своих павильонов. «Эти вложения просто не успеют окупиться», – комментирует он.

Другие участки рынка тоже подсчитывают убытки. «У нас у метро работает 10 точек из 40, но они генерируют больше половины продаж», – говорит Александр Кушелев заместитель генерального директора компании «Ника» (также входит в число крупнейших распространителей). По его словам, точный размер убытка будет зависеть от того, какие альтернативы Смольный предложит взамен изъятых точек.

Но, скорее всего, это не спасет. «В большинстве случаев перенести точку на 100 метров будет невозможно. Во-первых, нет места. Во-вторых, газета – это товар импульсного спроса, специально за ней далеко не пойдут», – считает Сергея Маркелов.

Следом удар ощутит издательский рынок. «У нас на торговые точки у метро приходится 30% тиража, поэтому мы разделяем опасения распространителей», – говорит генеральный директор «Аргументы и факты — Петербург» Алексей Турченко. По его оценке, снижение тиража может составить 20-25%. Директор «Комсомольской правды в Петербурге» Анна Упрямцева-Алексинская оценивает потери в 40%.

«Если альтернативные каналы продаж найти не удастся, наш бизнес, который является сейчас прибыльным, окажется на грани потери рентабельности», – отмечает она. «Новая газета» может недосчитаться 41% тиража, считает шеф-редактор сайта издания в Петербурге Серафим Романов.

Отрасль и так переживает трудные времена. Розничные продажи печатной прессы в России сократились в 2016 году на 7%, до 43,2 млрд рублей, а продажи тиражей — на 17%, сообщала ранее Ассоциация распространителей печатной продукции. Как следует из доклада «Роспечати», люди все реже покупают газеты и журналы не только потому, что предпочитают интернет, но и из-за подорожания изданий в результате роста цен на бумагу и типографские услуги. Доходы от рекламы тоже не растут. Как подсчитала Ассоциация коммуникационных агентств России, по итогам первого полугодия 2016 года пресса Петербурга заработала на 12% меньше, чем годом ранее, по итогам года падение составит 10%.

Разгонять торговцев не выгодно и самому городу. По подсчету участников рынка, киоски с прессой у метро приносят в бюджет около 300 млн рублей в год арендных платежей. «Странно отказываться от этих денег в кризис, когда каждая копейка на счету», – комментирует Сергея Маркелов. «Если убрать ларьки у метро, им на смену придет несанкционированная торговля, в том числе прессой», – считает Алексей Турченко.

Пострадает и потребитель: если сократятся тиражи, то себестоимость резко возрастет, а следом за ней и розничная цена на газеты и журналы.

Инициатива КИО ударит не только по рынку прессы, но и по другому малому бизнесу, считает председатель совета НП «Союз малых предприятий Санкт–Петербурга» Владимир Меньшиков. По его словам, удаление более чем на 100 метров от станции метро может стать фатальным также для продавцов цветов и билетов, которые сейчас тоже могут стоять прямо у метро.

Нанося удар по малому бизнесу, чиновники не смогли толком обосновать свою позицию. «Никаких ссылок на нормативную базу, объясняющую, почему это должно быть 100 метров, а не 50, как раньше, в документе нет. Только мифическая фраза о необходимости обеспечивать безопасность. Кроме того, не ясно, почему мешает безопасности только нестационарная торговля, а обычные торговые центры нет», – говорит Владимир Меньшиков.

В КИО пояснили, что предложение об увеличении зоны исходило от комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Причем как следует из письма комитета (есть в распоряжении «Фонтанки») изначально тот предлагал установить зону отчуждения и вовсе в размере 200 м, впрочем тоже ничем не подкрепив эту цифру. Однако пока проект находится на стадии публичного обсуждения, а, значит, может быть скорректирован с учетом предложений всех заинтересованных сторон.

Комитет по печати намерен поддержать участников печатной отрасли и будет настаивать на корректировке проекта постановления, рассказал «Фонтанке» его глава Сергей Серезлеев. «Мы изучили опыт Москвы, там торговля разрешена в пределах 10 м от метро, и никто никому не мешает», – заключил он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»