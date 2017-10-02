СМИ: В суд подан первый иск от туристов, пострадавших из-за проблем «ВИМ-авиа»

Пассажиры, пострадавшие из-за задержек рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа», обратились в суд с требованием компенсировать 869 тыс. рублей

Как передает 2 октября РИА «Новости», об этом сообщил адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы туристов.

Он пояснил, что к нему обратилась семья с ребенком. «Они сутки провели в аэропорту. Ситуация осложнялась тем, что мать страдает серьезной болезнью и вынуждена принимать редкие и дорогостоящие лекарства. Они стали заканчиваться, они подняли панику, и через сутки их отправили домой», — сказал адвокат.

По мнению Михальчика, положение людей было «серьезным и травмирующим», поэтому они решили обратиться в суд. «Иск подан в Подольский городской суд, надеюсь, скоро он будет принят к производству», — добавил он.

Адвокат настаивает на компенсации морального ущерба в размере 150 тысяч рублей и ущерба в рамках Монреальской конвенции, к которой присоединилась Россия, на сумму 719 тыс. рублей.

По последним данным, долги «ВИМ-Авиа» оцениваются в 10 млрд рублей.