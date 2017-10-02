«Фонтанка» за 60 секунд — 2 октября

В полицию Петербурга внедрился гражданин США. Не с целью диверсии, а надо ж было где-то работать. И все бы ничего, но забыл парень в своей Америке, как важно вовремя заполнять бумажки. Потому что без бумажки ты — букашка.

Правую руку авторитетного предпринимателя Владимира Барсукова этапировали в исправительную колонию под Петербургом. Вячеслав Дроков переехал. Сидеть ему еще 10 лет. Барсукову — все 14.

Вдова племянника Николая II на вопрос судьи, что конкретно не устраивает ее в фильме «Матильда», ответила аристократическим молчанием. Человеку 91 год, ну что вы пристали в самом деле?

Городская прокуратура взялась за проверку Радиевого института имени Хлопина после публикации «Фонтанки» об утечке радиоактивных отходов.

Академик Михаил Дубина стал новым председателем комитета по здравоохранению Смольного.

Он вменяемый и остроумный, мы проверяли.

Вооружённые налётчики, с боем отобравшие у инкассатора баул с миллионами на юге Петербурга, получили по восемь лет колонии строгого режима. А все потому, что кому-то надо было срочно закрыть кредит.