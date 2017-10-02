Петербурженка припарковала Bentley на переходе и не осталась без наказания

Бдительный житель Петербурга обратил внимание на нарушение ПДД у ресторана, расположенного в доме №51 по Суворовскому проспекту. К заведению общепита приехал «Бентли», за рулем которого находилась женщина. Мест не было, поэтому она решила припарковаться ровно на пешеходном переходе.

На место были вызваны сотрудники ДПС, приехавшие вместе с эвакуатором. Поскольку женщина вышла к машине быстро, спецтранспорт уехал. А вот штрафа за нарушение правил парковки ей избежать не удалось.

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