Нельзя отказаться от соседского тепла

В полутора сотнях квартир в Петербурге батареи заменили на газовые котлы, но собственникам все равно придется платить за отопление. Суд говорит, что иначе жильцы на халяву греются от соседей через стенку.

Жители просторных квартир в центральных районах Петербурга еще 20 лет назад все посчитали, срезали радиаторы и поставили индвидуальные газовые системы отопления. Уют и отсутствие мурашек зимними вечерами так обходятся раза в три дешевле. Полтора года назад экономии пришел конец: власти решили, что за центральное отопление платить должны все, в том числе и те, у кого в комнатах нет батарей. Собственники «домашних котельных» ринулись в суды, кое-кто на днях добрался до апелляции. Безуспешно. Город не готов делить приходящее в дом тепло на общее и частное, а эксперты говорят, что толком этот вопрос не регулирует ни один кодекс.

До апелляции дошла жительница квартиры в доме по Каменноостровскому проспекту Алиса Владимировна. Жилплощадь она приобрела в середине 1990-х, автономное газовое отопление установила в 1999 году по согласованию с «Ленгазом» и главным управлением государственной противопожарной службы. После этого все необходимые документы были представлены в управление по ЖКХ, и строчку «отопление» из квитанции исключили. Как оказалось, до поры до времени.

В 2016 году она снова появилась в счетах на оплату жилищно-коммунальных услуг. Собственник пригласил управляющую компанию (ЖКС № 1 Петроградского района) для составления акта об отсутствии радиаторов. Жилкомсервис порекомендовал обратиться непосредственно к поставщику, «Петербургтеплоэнерго», но начислять плату за отопление не перестал. Собственник квартиры вооружился Гражданским и Жилищным кодексами и обратился в Петроградский районный суд. Упирал он на то, что раз услуга ему не оказывается, то и платить не за что, так что строчку «отопление» надо снова вычеркнуть из квитанции, а все начисления с начала 2016 года пересчитать.

По мнению ЖКС, оборудование жилой квартиры автономной системой отопления ни о чем не говорит, энергия все равно передается в здание, где распределяется через транзитные стояки по квартирам и общим помещениям, тем самым отапливая весь дом. Суд пораскинул мозгами и встал на сторону ответчика. Основной тезис: если в доме есть общедомовой прибор учета, суммы в квитанциях выставляют, исходя из его показаний, разбитых по разным собственникам пропорционально площадям их квартир. Если нет — все считается по нормативу. Так и так получается, что потребитель коммунальной услуги вносит плату совокупно, т. е. не делит ее на отопление конкретной квартиры и потребление на подъезд, чердак и подвал.

По словам представителей истца, они просили жилкомсервис поделиться цифрами по теплопотреблению, чтобы самостоятельно посчитать, сколько уходит на отопление подъезда, за эту часть они готовы платить. Однако цифры им никто не показал, да и суд четко высказался: «Методику расчета отопления только мест общего пользования правила предоставления коммунальных услуг... не устанавливают». Был еще один ключевой аргумент: за счет отопления соседних квартир поддерживается температура в квартире с демонтированными радиаторами, т. е. собственники с газовым котлом бесплатно греются от чужой жилплощади через прогретую не ими стенку.

Не добившись ничего в районном суде, собственник обратился в апелляцию, где также проиграл на прошлой неделе. Мотивировочная часть решения пока не изготовлена. По словам адвоката, суд отметил отсутствие практики в городе, при которой решения по аналогичным делам принимались бы в пользу владельцев квартир. Практика других регионов его не убедила. Истцы собираются в кассацию и в Верховный суд.

Побороться им есть за что. Как рассказала «Фонтанке» сама Алиса Владимировна, в холодные зимние месяцы за отопление ей насчитывают 8 – 9 тысяч рублей, за газ — вдвое меньше. Правда, следует учитывать, что речь идет о квартире в 250 метров. Другие петербуржцы, оказавшиеся в схожей ситуации, называют сопоставимые цифры. Роман, проживающий в 300-метровой квартире на улице Академика Павлова, видит в квитанции 15 тысяч за отопление, за газ — 5 тысяч. «Я платил 3 месяца в начале 2016 года и за то, и за другое, но потом перестал оплачивать отопление, ведь по факту я его не потребляю, – говорит собственник жилплощади. – Юристы знакомые посоветовали так поступить, сказали, что никакого перерасчета пост-фактум я не получу». За отопление 430-метровой квартиры в доме № 40 по Мойке начисляют по 25 тысяч.

По данным Смольного, квартир с автономным газовым отоплением в городе сравнительно немного, около 150. Почти все они расположены в Петроградском и Адмиралтейском районах, есть также в Центральном. Ситуация для них де-юре изменилась в 2011 году, когда было принято 354-е постановление федерального правительства. В нем унифицировались методы расчета и начисления платы за отопление, и владельцы индивидуальных котлов не выделялись в отдельную касту. Де-факто «отопительную» строчку вернули в квитанции только 5 лет спустя. К этому времени суды и комитеты получили подспорье в виде решения Верховного суда от 7 мая 2015 года; собственники котлов пытались отменить соответствующие пункты 354-го постановления — безрезультатно.

Жилищный комитет, как и Петроградский суд, ссылается также на 190-й федеральный закон от 2010 года «О теплоснабжении». В нем запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников, если здание в штатном режиме подключено к централизованной системе.

Владельцы котлов, в свою очередь, напоминают, что у них есть все согласования на установку, а закон обратной силы не имеет. Кроме того, запретные источники тепла названы в правилах подключения к системам теплоснабжения, также утвержденных правительством Российской Федерации. В случае с котлами вне закона оказываются устройства, не соответствующие следующим требованиям: наличие герметичной камеры сгорания; наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при отключении электричества, неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры, а также при нарушении дымоудаления; температура теплоносителя должна составлять до 95 градусов, давление – до 1 мегапаскаля. Котел в доме на Академика Павлова этим критериям соответствует, говорят адвокаты истца.

«Ситуация некрасивая, полностью она не регулируется действующими кодексами, – говорит генеральный директор СРО НП ПЖК «МежРегионРазвитие» Владислав Воронков. – Безусловно, квартиры отапливаются за счет смежных помещений. И платят жители сейчас совокупно за отопление всего дома, для этого даже общедомовые нужды два года назад убрали из квитанции. Единственный предусмотренный 354-м постановлением выход — установка индивидуальных приборов учета в каждой квартире дома без исключения. Это сложно, но иначе уйти от пропорционального распределения показателей общедомового прибора сейчас нельзя».

Для населения в Петербурге действует единый тариф, вне зависимости от поставщика, – это тариф ТГК-1. В начале года он составлял 1621,95 рубля за гигакалорию, с июля вырос до 1678,72 рубля. Следующим летом цена должна увеличиться еще на 5,4%, до 1784,79 рубля. Тариф на газ составляет 5971,95 рубля за тысячу кубометров.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»