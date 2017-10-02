ФБР не увидело связи между ИГ и стрельбой в Лас-Вегасе

Между стрельбой в Лас-Вегасе и террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) «нет связи», заявил глава городского филиала Федерального бюро расследований Аарон Роуз.

Как пишет USA Today, об этом он заявил на пресс-конференции 2 октября. Ранее сегодня ИГ взяла на себя ответственность за нападение на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, где, по последним данным, погибли 58 посетителей и получили ранения 515 человек.

На данный момент установлено, что поздним вечером 1 октября огонь по публике с 32-го этажа расположенного рядом с концертной площадкой отеля открыл 64-летний американец Стивен Пэддок. Он был найден мёртвым, а в комнате, из которой он стрелял, нашли пистолеты и ружья. Родственники мужчины сообщили СМИ, что он часто бывал в лас-вегасских казино.