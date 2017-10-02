Соучредительницу коучинговой компании в Петербурге отправили под домашний арест

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил в изоляцию, правда, в рамках квартиры, а не камеры, Ольгу Маркелову. Следствие считает, что тренинги «личностного роста», которые она проводила вместе с мужем в городе на Неве, были опасны для клиентов.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 2 октября, домашний арест на 27 суток, до 28 октября, утвержден Фрунзенским районным судом. Таков на данный момент срок, на который продлено расследование. Маркеловой, как стало известно на заседании, предъявлено обвинение по статье 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан).

Сама соучредительница фирмы «Зеора», презентующей себя как «команду профессиональных бизнес-тренеров», виновной себя не признала и была против домашнего ареста.

Её вместе с мужем задержали 1 октября. По версии следствия, в апреле 2012 года, когда была создана организация, ее руководители вступили в преступный сговор на деятельность, которая была «сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью».

Кроме супругов, в тот день на допросе оказались не менее сотни собравшихся на трехдневный тренинг «Зеоры» в эти выходные. Поводом для возбуждения дела стала трагедия трехлетней давности, когда после посещения этих тренингов петербурженка погибла под колёсами поезда на станции Обухово.