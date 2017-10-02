Кокорин рад, что вернулся в сборную России

О своих впечатлениях от возвращения в сборную России рассказал нападающий «Зенита» Александр Кокорин.

«Хорошие ощущения. Рад, что вернулся. Буду доказывать свою состоятельность. Не думаю, что что-то сильно поменялось, может, есть какие-то правила новые, нам ещё расскажут. Конечно, соскучился по сборной, много времени прошло, давно не играл. Клуб — это одно, а сборная — совсем другое, поэтому жду игр за сборную», — цитирует Кокорина пресс-служба сборной России.

В последний раз Александр Кокорин играл за сборную России 15 ноября 2016 года в товарищеском матче против Румынии, то есть почти год назад. Забивал он в последний раз за национальную команду 1 июня 2016 года в товарищеской игре против Чехии. В официальных матчах сборной Кокорин в последний раз отличился 12 октября в матче отборочного этапа Евро-2016 против Черногории.

В текущем сезоне на счету Кокорина 15 голов в 18 матчах за «Зенит» – это его лучшая результативность за всю карьеру.