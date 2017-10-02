«Хороший слух» расширяет каталог услуг

В первую очередь внимания заслуживает услуга настройки слуховых аппаратов. По данным специалистов, настройка слухового аппарата, в независимости от его типа и марки, является одним из важнейших условий его правильной работы и удобства пользования для пациента.

Поэтому в «Хороший слух» было принято решение осуществлять бесплатную настройку слуховых аппаратов тем, кто приобрел соответствующее оборудование в компании. Отдельных слов заслуживает факт, что настройка и корректировка аппаратов, приобретенных в компании, будет оставаться бесплатной для клиента на протяжении всего срока эксплуатации. Настроить слуховые аппараты, приобретенные в других организациях, можно будет только в центре и на платной основе.

Специалисты компании отметили, что не все клиенты могут посетить их центр для подбора и настройки оборудования в виду преклонного возраста или индивидуальных особенностей организма лично. Поэтому теперь клиенты смогут воспользоваться услугой выезда врача-сурдолога на дом. Выезд специалиста на дом позволит избежать очевидных проблем – например, покупки аппарата, который имеет противопоказания или неудобен для пациента.

Квалифицированный медработник проведет необходимые процедуры и аудиометрические замеры в домашних условиях, подскажет, какой слуховой аппарат будет максимально удобным и эффективным в конкретном случае, с учетом анатомических особенностей. На слуховые аппараты цены могут значительно отличаться, а покупка не того, слишком дешевого или слишком дорогого, оборудования повлечет за собой лишние траты. Специалист подскажет, как сделать верный выбор.

Получить подробную информацию о вкладышах, настройке слуховых аппаратов, выезде врача-сурдолога на дом, изучить прейскурант вы можете на официальном сайте компании. Также на сайте вы сможете купить слуховые аппараты в Москве: https://horsluh.moscow/.