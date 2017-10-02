Уголовное дело возбуждено по факту нападения на пограничников в Курской области

Двое мужчин оказали сопротивление пограничникам на границе с Украиной. Один из них совершил самоподрыв, второй стал фигурантом уголовного дела по двум статьям. Смертельные ранения в ходе столкновения получил сотрудник погранслужбы.

Как сообщает пресс-служба СКР, региональные следователи вменяют мужчине посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, статья 317 Уголовного кодекса, и незаконный оборот оружия и боеприпасов, взрывных устройств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, ч. 2 ст. 222 и 222.1 УК РФ.

Следствие установило, что 30 сентября двое неизвестных при проверке документов на право нахождения в пограничной зоне в населенном пункте Теткино Глушковского района Курской области оказали вооруженное сопротивление сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Курской области. Далее последовало боевое столкновение, итогом которого стали две смерти.

Расследование происшествия поручено первому отделу по расследованию особо важных дел следственного управления. Создана следственная группа, куда вошли наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, планируется предъявление ему обвинения. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.