Разведчик США провалился на Тамаре

Внедрившийся в полицию Петербурга гражданин США провел генералов МВД на аттестации, но провалил задание сдачей осведомительницы Тамары. Американца Кулакова определили в колонию.

Василеостровский суд Петербурга 2 октября вынес приговор подполковнику полиции Сергею Кулакову, прошедшему аттестацию МВД в статусе американского гражданина. Его работу можно было бы назвать блестящей, но резидент так и не освоил российскую формалистику. Забыв о паре бумажек, он подставил агента и попал в поле зрения ФСБ.

С американским паспортом и, как говорят, успешным опытом разведслужбы в армии США Кулаков вернулся в Петербург летом 2010 года и подал документы в милицию. Его приняли, через год снова пропустили через горнило аттестационной проверки МВД и выдали полицейские погоны.

Несмотря на явную, судя по фотоархиву в соцсетях, принадлежность к бригаде военной разведки гарнизона Форт-Брэгг в штате Северная Каролина и полученные в штате Массачусетс водительские права, Кулаков, видимо, умело скрывал акцент и проявлял служебное рвение. К 2013-му он вошел в состав уголовного розыска Василеостровского района и получил допуск к материалам, составляющим тайну оперативно-разыскных мероприятий.

Ну а какой оперативник без осведомителей. Плести агентурную сеть Сергей Юрьевич начал с петербурженки Тамары Блиновой. Сентябрьским вечером 2013-го он, угощая ее в кафе на Гражданке, предложил сотрудничество. С него – покровительство и гарантия безопасности, с нее – данные на бизнесмена, к делам которого Блинова была допущена. Она, конечно, переживала, но Кулаков был убедителен. Женщина дала письменное согласие на участие в оперативном эксперименте и принялась снабжать компроматом на шефа.

В декабре 2014-го против коммерсанта возбудили уголовное дело по мошенничеству. Следователи пришли и за Блиновой. Она в слезах указала на покровителя. А Кулаков от осведомительницы отрекся. Письменное ее согласие он не регистрировал, да и к началу ее агентской работы вообще отсутствовал материал проверки, легализующий оперативные мероприятия. Кулаков оказался под колпаком ФСБ. Его биография была еще раз проверена, нашлись американские следы.

Известно, что до отъезда в США Кулаков уже работал в милиции и, по идее, должен был знать законы оперативной формалистики.

«Что ж вы, Сергей Юрьевич, бумажки-то не оформили?» – спрашивали его.

«Отвык», – говорят, признавался он.

К октябрю 2016-го оперативника уволили. Он не стал опровергать второе гражданство, да и вольное обращение с агентшей отрицать было бессмысленно. Но все равно Блинова стала обвиняемой в деле о мошенничестве. Гарантии закона об оперативно-разыскной деятельности на нее не распространяются, так как по вине Кулакова отсутствовали какие-либо документы, подтверждавшие сотрудничество.

Против самого Кулакова возбудили дело по двум статьям – неуведомление о втором гражданстве (330.2 УК) и превышение должностных полномочий (286 УК). По этому эпизоду Блинову признали потерпевшей.

В Василеостровский суд 2 октября оперативник, находившийся под подпиской о невыезде, пришел налегке. За сокрытие паспорта США ему обещался штраф. За превышение, повлекшее непростые последствия для осведомительницы, рассчитывал на условный срок. Перед заседанием он был обходителен с судьей Волковой и прокурором Никандровой, подчеркнуто холоден с Блиновой и не слишком мил с прессой.

«Куда идешь? Пошел отсюда!» – сыграл он роль привратника у двери зала, выпихивая корреспондента «Фонтанки», а потерпев неудачу, запросил подмогу у судьи:

«Удалите постороннего, ваша честь!»

Но безуспешно.

Когда прокурор попросила реальный срок, с адвоката Нины Вилкиной сошло лицо. Кулаков вжал голову в плечи. Судья Волкова подтвердила их опасения: за тайное гражданство США – штраф 10 тысяч рублей, за обман агента и дискредитацию органов – 2 года общего режима с двухлетним запретом занимать госдолжности.

«Взять Кулакова под стражу в зале», – заключила судья.

Американец озирался по сторонам. Брать его было некому. Еще полчаса он прождал конвоиров из родного Василеостровского УМВД и поехал в следственный изолятор.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»