«Маяковскую» закрывали из-за пакета с мусором, «Звенигородская» ещё на проверке

Почти час заняла у специалистов проверка подозрительного пакета, найденного на платформе зеленой ветки метро Петербурга 2 октября. Ничего взрывоопасного в нем не нашли.

Как сообщает пресс-служба городской подземки, в 17:50 двери «Маяковской» снова открылись для пассажиров. Также сняли заградительную ленту с перехода на зелёную линию на станции «Площадь Восстания». По данным «Фонтанки», в подозрительном пакете, из-за которого станция не работала почти час, оказался мусор.

Проверка оставленных без присмотра вещей на станции метро «Звенигородская», закрытой в 17.45, продолжается.