Вслед за «Маяковской» закрыта станция метро «Звенигородская»

Подозрительные вещи на станции фиолетовой ветки стали причиной сбоя в штатной работе петербургской подземки вечером 2 октября. Таким образом, сейчас в городском метро закрыты два пересадочных узла — проверка на «Маяковской» продолжается.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», полностью закрыли наземный вестибюль «Звенигородской» в 17:45. Попасть на станцию временно невозможно с «Пушкинской» – пассажиров на переход не пускают. Пока степень опасности бесхозной находки проверят специалисты, поезда проезжают станцию без остановки.