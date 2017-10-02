Миллионы из бронированной машины «Открытия» в Петербурге оценили в 24 года на троих

Вооружённые налётчики, с боем отобравшие у инкассатора баул с миллионами на юге Петербурга, осуждены на восемь лет колонии строгого режима каждый по приговору Кировского районного суда 2 октября. Одним из преступников оказался охранник, который стал идейным вдохновителем нападения.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, виновными по уголовному делу о разбое признали Вадима Черненко, Олега Кострова и Андрея Виноградова. Само преступление произошло ещё в феврале 2015 года в почтовом отделении на проспекте Стачек.

Тогда на инкассатора банка «Открытие» напали двое: Костров и Черненко. Последний при этом дважды выстрелил инкассатору в лицо из травматического пистолета. Виноградов же был в наряде охранников бюджетных средств, который, как писала «Фонтанка», и был руководителем операции. Схему он придумал с приятелями за кружкой пива, увидев в работе инкассатора возможность побыстрее рассчитаться с кредитами. Добычей стал мешок с 2,4 млн рублей.

По данным прокуратуры, деньгами преступники распорядились по своему усмотрению. По информации «Фонтанки», доля охранника и ушла на оплату долгов перед банком.