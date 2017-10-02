Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского учёной степени

Экспертный совет ВАК по истории 2 октября рекомендовал лишить министра культуры Владимира Мединского учёной степени доктора исторических наук.

Об этом 2 октября в своём Facebook заявил эксперт сетевого сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий. По его словам, он наблюдал за заседанием сам, на голосовании также присутствовали представители министра. Решение было принято «подавляющим большинством голосов».

В пресс-службе Минобрнауки, куда «Фонтанка» 2 октября обратилась за подтверждением информации, не взяли трубку. Не отвечает телефон и в приёмной главы ВАК Владимира Филиппова.

Напомним, заявление о лишении Мединского докторской степени было подано в апреле 2016 года историками Вячеславом Козляковым и Константином Ерусалимским вместе с экспертом «Диссернета» Иваном Бабицким. По их мнению, диссертация министра «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV – XVII веков» ненаучна и «местами абсурдна». Кроме того, заявители отмечали, что Мединский включал в список публикаций несуществующие работы, а публиковался в журналах, связанных со своим научным консультантом. В ответ на критику чиновник пояснил, что в своей научной работе встал «на позицию интересов своей страны».

Вопрос о научной степени чиновника рассматривал в июле 2017 года диссертационный совет Белгородского государственного университета, но он не нашёл нарушений в работе.

В феврале 2017 года работу министра отказался обсуждать диссертационный совет МГУ.