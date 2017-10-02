СМИ: ИГ объявило себя ответственным за стрельбу в Лас-Вегасе

Группировка «Исламское государство» (ИГ — запрещенная в России террористическая организация) 2 октября взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе, в результате которой погибли более 50 человек и свыше 400 получили ранения.



Данные попали в СМИ из сообщения мониторинговой группы SITE, которая ссылается на аффилированное с ИГ агентство «Амак».

Meet Steven Paddock. The ALT LEFT anti Trump TERRORIST #shooting 300, 50 dead. At Jason Aldean #route91 in Las Vegas. 👍 LVMPD #prayforvegas pic.twitter.com/1ErpvuX7ax — Max Yankley (@maxknowall) October 2, 2017

Напомним, инцидент произошел в одиннадцатом часу ночи 1 октября (утром 2 октября по московскому времени) на фестивале кантри-музыки, проходившем возле развлекательного комплекса Мандалай-Бэй. Полиция считает, что огонь с 32-го этажа гостиницы комплекса рядом с концертной площадкой открыл 64-летний американец по имени Стивен Паддок. Он мертв, но чья пуля стала тому причиной, пока неизвестно.

В комнате, из которой стрелял мужчина, было найдено не меньше восьми пистолетов и ружья. СМИ пишут, что преступник установил в коридоре отеля камеры для наблюдения за полицейскими.