СМИ: ИГ объявило себя ответственным за стрельбу в Лас-Вегасе

Группировка «Исламское государство» (ИГ — запрещенная в России террористическая организация) 2 октября взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе, в результате которой погибли более 50 человек и свыше 400 получили ранения.



Данные попали в СМИ из сообщения мониторинговой группы SITE, которая ссылается на аффилированное с ИГ агентство «Амак».

