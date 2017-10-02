«Ночлежка» открыла первый пункт обогрева для бездомных в новом холодном сезоне

Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» открыла 1 октября первый пункт обогрева для бездомных людей в новом сезоне. Он находится за Галерной гаванью на Васильевском острове. Эта палатка будет работать каждый день с 20:00 до 8:00 до 31 марта. Об этом сообщили в организации.

Напомним, пункт обогрева – это отапливаемая палатка, рассчитанная на 50 человек, где любой нуждающийся может провести ночь в тепле и безопасности, получить ужин и завтрак.

Как рассказали в «Ночлежке», работа палатки на Васильевском острове финансируется из средств городского бюджета в рамках проекта «Твой бюджет-2016». Это проект, в ходе которого комиссии из инициативных горожан самостоятельно решают, на какие цели потратить часть денег из бюджета Санкт-Петербурга. Проект пункта обогрева для бездомных людей в Василеостровском районе предложил журналист Даниил Александров.

«Благодаря активности неравнодушных петербуржцев мы впервые смогли открыть пункт обогрева так рано – 1 октября. К сожалению, запуск наших палаток для бездомных людей всегда сопряжён с большим количеством согласований с госорганами, которые растягиваются на долгие месяцы. При этом потребность в доступных безопасных спальных местах для бездомных в городе огромная: как минимум в каждом районе города должен быть пункт обогрева, где зимой без документов и справок может переночевать любой нуждающийся человек», – говорит Андрей Чапаев, координатор гуманитарных проектов благотворительной организации «Ночлежка».

В этот холодный сезон «Ночлежка» откроет ещё два пункта обогрева для бездомных: 1 и 2 ноября заработают палатки в Калининском и Фрунзенском районе. Первый открывается совместно с администрацией Калининского района, второй – с Комплексным центром социального обслуживания населения Фрунзенского района. Часть средств на работу обеих палаток выделил комитет по социальной политике, часть – это пожертвования людей и компаний, которые поддерживают «Ночлежку».

В 2016-2017 году «Ночлежка» открывала два пункта обогрева: палатка во Фрунзенском районе работала с 1 ноября по 31 марта, палатка в Калининском районе – с 1 ноября по 21 апреля. За это время в обоих пунктах обогрева теплый и безопасный кров находили 721 человек, в общей сложности они переночевали в палатках «Ночлежки» 8536 раз.

«Это показатель того, насколько востребованы подобные доступные проекты для нуждающихся людей», – отмечают в «Ночлежке».