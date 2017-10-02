ФССП защитит россиян от коллекторов

Минюст подготовил документ, расширяющий функционал Федеральной службы судебных приставов. Он предусматривает создание в ФССП нового направления — для жалоб граждан на фирмы, занимающиеся сбором долгов.

Как сообщается на сайте Министерства юстиции 2 октября, ведомство подготовило проект поправок в подписанный президентом в октябре 2004 года указ «Вопросы Федеральной службы судебных приставов». Минюст предлагает создать в ФССП должность заместителя директора, который должен заняться «организацией и координацией работы по защите прав и интересов физлиц в процессе осуществления деятельности компаниями по возврату просроченной задолженности».

Документ также предполагает создать в структуре центрального аппарата судебных приставов новое управление, основной задачей которого будет осуществление ведомственного финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

«Изменения планируется провести за счет перераспределения имеющейся штатной численности без выделения дополнительного финансирования», – говорится в официальном релизе.

С 1 января 2017 года компании, занимающиеся возвратом просроченной задолженности, для того, чтобы легально работать, должны быть включены в реестр. Его ведение возложено на региональные управления судебных приставов. Работу агентств регламентирует федеральный закон №230. С того момента, как он вступил в силу, только в Петербурге коллекторы были оштрафованы на четверть миллиона рублей.

На днях было возбуждено уголовное дело по вымогательству, в рамках которого был задержал ульяновский коллектор. По версии следствия, он угрозами выбивал из жителей Петербурга несуществующие долги.