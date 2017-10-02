Петербуржец ответит в суде за начинённую наркотиками машину

Расследование уголовного дела предполагаемого торговца психотропом, спрятавшего товар в машине, завершено в Петербурге. Распродать партию помешали сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры 2 октября, речь идёт почти о килограмме наркотика, который, как следует из материалов дела, был подготовлен к реализации. Тайник полицейские обнаружили в феврале этого года в автомобиле местного жителя. Партию изъяли, а несостоявшегося дилера отправили под стражу.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на сбыт психотропного вещества в особо крупном размере.

Материалы передали в Пушкинский районный суд.