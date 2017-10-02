Суд поддержал решение УФАС лишить ГЦРР права заключать договоры на рекламу от имени города

Тринадцатый арбитражный суд отказал комитету имущественных отношений Смольного (КИО) и ГУП «Городской центр размещения рекламы» (ГЦРР) в удовлетворении иска по поводу предписания петербургских антимонопольщиков. КИО обязали расторгнуть договор с ГЦРР, согласно которому тот получил право от имени города заключать договоры с победителями торгов на установку рекламных конструкций.

Решением суда петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) поделилось 2 октября. По мнению антимонопольного ведомства, КИО нарушил закон, наделив подведомственный комитету по печати ГЦРР полномочиями органа власти.

«Причем торги на выбор организации, представляющей интересы комитета, не проводились. Это создает дискриминационные условия для других хозяйствующих субъектов, желающих осуществлять аналогичную деятельность», – отмечают в УФАС.

Ведомство выдало КИО предписание расторгнуть договор поручения с ГЦРР, отозвать доверенность на 2017 год и прекратить выдавать подобные доверенности впредь. Однако Смольный с таким решением не согласился и попытался его обжаловать.

Суды первой и второй инстанций признали законными решение и предписание антимонопольного органа, вторая оставила его в силе.