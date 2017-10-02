На руке Обамы увидели золотые «ролексы»

На запястье бывшего президента США Барака Обамы, известного своей умеренностью в выборе аксессуаров, заметили золотые часы Rolex стоимостью около 15,2 тыс. долларов. Как пишет портал Hodinkee, это самые дорогие часы экс-президента, которые когда-либо попадали в поле зрение прессы. Все пять пар, которые он носил на высоком посту в течение восьми лет, оценены на сумму в 800 долларов, пишет издание.

Фотограф запечатлел отставного президента Штатов с Rolex Cellini с белым циферблатом в 39-миллиметровом корпусе из белого золота на трибуне с британским принцем Гарри во время соревнований Toronto's Invictus Games среди параспортсменов-военнослужащих.

