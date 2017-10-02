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02.10.2017 16:38

«Группа ЛСР» возглавила рейтинг застройщиков России

«Группа ЛСР» возглавила рейтинг застройщиков России
ПАО «Группа ЛСР»

Портал «Единый реестр застройщиков» опубликовал свежий рейтинг девелоперов России по объемам текущего строительства, который составляется при поддержке Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА). Первое место в нем в очередной раз заняла «Группа ЛСР». 

За сентябрь «Группа ЛСР» увеличила объемы текущего строительства на 93,6 тыс. кв. м. – c 3,84 млн кв. м. до 3,93 млн кв. м. Таким образом, отрыв «Группы ЛСР» составил 75,7 тыс. кв. м. (2%) от ближайшего конкурента.

«Группа ЛСР» также занимает лидирующую позицию и по количеству строящихся домов: в настоящий момент компания возводит 238 домов (235 многоквартирных домов, один дом блокированной застройки и два дома с апартаментами).

«Группа ЛСР» ведет деятельность в нескольких регионах РФ – Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Сейчас компания реализует ряд масштабных проектов, среди которых жилые комплексы «Цивилизация», «Новая Охта» и «Южная акватория» в Санкт-Петербурге, «ЗИЛАРТ» и «Лучи» в Москве, «Мичуринский» и «Рассветный» в Екатеринбурге. Больше всего проектов компания реализует в Санкт-Петербурге: здесь «Группа ЛСР» строит 2,7 млн кв.м. жилья в комплексах класса комфорт, бизнес и премиум. 

Исследование текущего жилищного строительства Национальное объединение застройщиков жилья проводит на основании данных проектных деклараций и сайтов девелоперских компаний. В результате формируется рейтинг ТОП-застройщиков России – наиболее репрезентативный список ведущих компаний, который за годы своего существования получил признание как в России, так и за ее пределами.

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