«Группа ЛСР» возглавила рейтинг застройщиков России

Портал «Единый реестр застройщиков» опубликовал свежий рейтинг девелоперов России по объемам текущего строительства, который составляется при поддержке Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА). Первое место в нем в очередной раз заняла «Группа ЛСР».

За сентябрь «Группа ЛСР» увеличила объемы текущего строительства на 93,6 тыс. кв. м. – c 3,84 млн кв. м. до 3,93 млн кв. м. Таким образом, отрыв «Группы ЛСР» составил 75,7 тыс. кв. м. (2%) от ближайшего конкурента.

«Группа ЛСР» также занимает лидирующую позицию и по количеству строящихся домов: в настоящий момент компания возводит 238 домов (235 многоквартирных домов, один дом блокированной застройки и два дома с апартаментами).

«Группа ЛСР» ведет деятельность в нескольких регионах РФ – Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Сейчас компания реализует ряд масштабных проектов, среди которых жилые комплексы «Цивилизация», «Новая Охта» и «Южная акватория» в Санкт-Петербурге, «ЗИЛАРТ» и «Лучи» в Москве, «Мичуринский» и «Рассветный» в Екатеринбурге. Больше всего проектов компания реализует в Санкт-Петербурге: здесь «Группа ЛСР» строит 2,7 млн кв.м. жилья в комплексах класса комфорт, бизнес и премиум.

Исследование текущего жилищного строительства Национальное объединение застройщиков жилья проводит на основании данных проектных деклараций и сайтов девелоперских компаний. В результате формируется рейтинг ТОП-застройщиков России – наиболее репрезентативный список ведущих компаний, который за годы своего существования получил признание как в России, так и за ее пределами.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»