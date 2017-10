Количество пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе превысило 400 человек

Об этом 2 октября сообщает телеканал NBC News. Ранее стало известно, что жертвами инцидента стали не менее 50 человек.

Полиция считает, что огонь с 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй, рядом с концертной площадкой, открыл 64-летний американец по имени Стивен Паддок.

Horrible scene last night in #lasvegas. Man used full automatic weapons to rain down bullets into crowd. 50+ dead 200+ injured #prayforvegas pic.twitter.com/qhQsqewgph