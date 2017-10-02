Петербургская прокуратура проверяет Радиевый институт им. Хлопина

Городская прокуратура взялась за проверку Радиевого института имени Хлопина после публикации «Фонтанки» об утечке из системы слива жидких радиоактивных отходов.

«По Вашему обращению от 8.09.2017, поступившему в прокуратуру города 15.09.2017, о возможных нарушениях законодательства об охране окружающей природной среды в деятельности АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» организована проверка. О результатах проверки и о принятом решении Вам будет сообщено дополнительно», – сообщил зампрокурора Санкт-Петербурга Виктор Мельник, отвечая на запрос депутата городского Законодательного собрания Михаила Амосова. Последний 2 октября предоставил документ в распоряжение редакции.

В начале июля «Фонтанка» писала, что на площадке института у площади Мужества из системы сбора радиоактивных отходов произошла утечка.

Ранее специализированная Санкт-Петербургская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах по результатам проведения проверки в Радиевом институте не выявила нарушений. Позднее проверка Ростехнадзора определила, что значения гамма-излучения превышают фоновые в 10 раз.

Ликвидацией ЧП по госконтракту на демонтаж системы слива отходов займется предприятие «РосРАО». Территория института будет огорожена, для прохода на его территорию создадут пропускной пункт, а после очистки от растений на месте возведут защитное укрытие, похожее на саркофаг, под которым будут вестись работы по демонтажу. Для борьбы с радиоактивной пылью на территории будет работать водяная пушка, которая будет создавать водяной туман.