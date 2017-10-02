Финский бизнес о будущем в России: "Не всё так плохо"

"Как предвидеть будущее России?" - вопрос риторический, и тем, кто ведёт дела с Россией, стоит всегда иметь запасной план и не строить больших ожиданий. Но рынок восточного соседа имеет большой потенциал, поэтому, какой бы сложной ни была обстановка, финны стараются от него не отказываться.

В Генеральном консульстве Финляндии в Петербурге на этой неделе собрались экономисты, предприниматели и специалисты в сфере торговли, чтобы поделиться своими соображениями о будущем России. Участники панельной дискуссии со стороны науки, как выяснилось, не питают чрезмерных надежд, а бизнес осторожно надеется, что политика как минимум не будет мешать предпринимательству.

Кто-то теряет, кто-то находит

"Финским компаниям удавалось вписываться в контекст ситуации и находить решения на протяжении всей истории работы в России. Когда многие иностранные компании ушли в конце 90-х, финские остались, дождавшись роста", – напомнила профессор Риитта Косонен, руководитель исследовательского центра международных рынков Университета Аалто, специализирующаяся на развивающихся рынках России и Китая.

События на Украине и в Крыму, взаимные санкции принесли новые риски и в политическом, и в экономическом смысле. В сложившихся обстоятельствах иностранным компаниям нужна более крепкая база для инвестиций, уверена Косонен. Финские компании, как правило, имеют альтернативные пути. Например, Valio после введения эмбарго увеличил собственное производство в Подмосковье наполовину.

По словам эксперта, в данный момент на российском рынке постепенно меняется структура финского бизнеса: ушли подразделения Kesko "К-Руока" и "Интерспорт", Stockmann, некоторые мелкие фирмы из строительной сферы. "Основная причина заключалась в нерентабельности и отсутствии перспектив роста, хотя политика РФ тоже имела свое влияние", – говорит профессор. С другой стороны, для финского бизнеса есть и возможности: так, примером тому являются производитель упаковки Huhtamäki и Fazer (выпускает хлебобулочную продукцию под брендом "Хлебный дом"). Компания Ensto и вовсе перенесла производство обогревателей из Финляндии в Россию, инвестировав в открытие линии 1 млн евро. "Кроме того, кажется, что более мелкие компании вновь проявляют заинтересованность в российском рынке", – добавляет Косонен. При этом, по словам профессора, пока трудно выделить какие-то конкретные перспективные сферы.

Дно пройдено? Ответ на этот вопрос можно узнать в продолжение материала на "Фонтанке.fi".